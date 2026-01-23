Путину рассказали про гонконгский грипп

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в Московском физико-техническом институте (МФТИ) рассказали про наиболее распространенные сейчас вирусы гриппа, в том числе гонконгский, и разработку препаратов для борьбы с ними.

В пресс-службе Роспотребнадзора в декабре сообщали, что уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями сохраняется в России , среди вирусов гриппа доминирует A(H3N2), известный как гонконгский.

Президент в пятницу посетил МФТИ . Ректор вуза Дмитрий Ливанов рассказал Путину об общей структуре, исследовательской работе отдельных институтов и планах развития Физтеха.

Ливанов рассказал, что, например, исследования института биофизики будущего в МФТИ ориентирован на обеспечение лекарственного суверенитета РФ. Успехи у российских ученых в этой сфере есть, отметил он, приведя в качестве примера первый в мире российский препарат прямого противовирусного действия, хорошо зарекомендовавший себя во время пандемии коронавируса.

"А патогенный грипп - это еще что такое?" - поинтересовался Путин, изучая представленную презентацию.

Директор института биофизики будущего, глава совета директоров компании "ХимРар" Андрей Иващенко ответил, что это, в частности, такой вирус, который есть сейчас в России.

"Грипп А сейчас самый распространенный", - уточнил президент.

Иващенко пояснил, что такие вирусы гриппа чреваты различными осложнениями.

"Некоторые легко переносятся, а идут волнами иной раз такие, которые с пневмонией следуют или тромбозы... А лекарства, которые делались в пандемию - от ковида и так далее - уже не действуют, потому что резистентность уже развилась у этих вирусов", - рассказал директор института, добавив, что это влечет необходимость быстро делать следующий препарат, который останавливает деление вируса.

"Под будущий вирус", - уточнил Путин.

Президент оценил работу исследовательских прикладных институтов МФТИ.

"Очень интересно, конечно, то, что вы объединяете образование, науку и производство, связь с компаниями. Здорово", - отметил Путин.