Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность совместной работы властей и бизнеса - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 23.01.2026 (обновлено: 19:49 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/putin-2069965768.html
Путин отметил важность совместной работы властей и бизнеса
Путин отметил важность совместной работы властей и бизнеса - РИА Новости, 23.01.2026
Путин отметил важность совместной работы властей и бизнеса
Совместная работа федерального центра, региональных властей и бизнеса важна для достижения общего и очень нужного России результата, подчеркнул президент РФ... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T19:07:00+03:00
2026-01-23T19:49:00+03:00
россия
екатеринбург
калининград
владимир путин
иммануил кант
московский физико-технический институт
уральский федеральный университет
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069961414_724:0:3041:1303_1920x0_80_0_0_a97c28b6b1aba337785ff14a9356b27c.jpg
https://ria.ru/20260123/putin-2069956007.html
https://ria.ru/20260123/mfti-2069933695.html
россия
екатеринбург
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069961414_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_07a781e3d499b4d219a1afa1d2e7451c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, екатеринбург, калининград, владимир путин, иммануил кант, московский физико-технический институт, уральский федеральный университет, экономика
Россия, Екатеринбург, Калининград, Владимир Путин, Иммануил Кант, Московский физико-технический институт, Уральский федеральный университет, Экономика
Путин отметил важность совместной работы властей и бизнеса

Путин: работа властей и бизнеса важна для достижения РФ нужного результата

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает в ходе посещения Московского физико-технического института. 23 января 2026
Президент РФ Владимир Путин выступает в ходе посещения Московского физико-технического института. 23 января 2026 - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает в ходе посещения Московского физико-технического института. 23 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Совместная работа федерального центра, региональных властей и бизнеса важна для достижения общего и очень нужного России результата, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу, в преддверии отмечаемого 25 января Дня студента, приехал в Московский физико-технический институт (МФТИ). Там в режиме видеоконференции Путин принял участие в открытии новых объектов университетских кампусов в Екатеринбурге, Калининграде и на Сахалине.
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Путин уверен, что программа создания новых кампусов будет выполнена
Вчера, 18:25
«
"Нами принято решение продлить эту программу (создания кампусов мирового уровня - ред.) и на будущее. Здесь, конечно, такой синергический эффект от совместной работы правительства Российской Федерации, федерального центра, регионов и представителей заинтересованного бизнеса чрезвычайно важен для конечного, общего, очень нужного стране результата", - сказал Путин.
Президент поздравил руководство и студентов Уральского федерального университета, Сахалинского государственного университета и Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, где в пятницу открылись новые объекты в рамках создания таких кампусов.
«
"Это не просто общежития в традиционном смысле этого слова. Это часть пространства и для продолжения образования, отдыха, занятий спортом, физической культуры. Это то, что создаёт условия для получения знаний и дальнейшего их применения в практической жизни", - добавил он.
Также Путин поблагодарил руководство регионов за сопровождение подобных проектов и за результаты проделанной работы.
В заключение президент поздравил всех российских студентов, профессоров, преподавателей институтов, колледжей и других учебных заведений с приближающимся Днем студента.
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Путин прокомментировал проект студентки МФТИ по продбезопасности
Вчера, 17:23
 
РоссияЕкатеринбургКалининградВладимир ПутинИммануил КантМосковский физико-технический институтУральский федеральный университетЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала