Путину рассказали о планах по выращиванию менее вредной картошки

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину во время посещения МФТИ рассказали о планах по выращиванию картофеля, который будет выделять меньше вредных свойств при жарке, изготовлении чипсов и картошки фри.

Глава государства в пятницу приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном . Президент посещает институт в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день - День российского студенчества. Во время общения со студентами вуза магистрант Виктория Уткина рассказала президенту о проекте по разработке методов геномного редактирования следующего поколения для ускоренной селекции растений.

"Мы за прошедший год успешно разработали свои инструменты и получили уже модельные растения с измененными генами с точными изменениями и новыми признаками", - сообщила Уткина.

Она отметила, что сейчас МФТИ вместе с индустриальными партнерами начал проект по получению рапса с более высоким выходом и качеством масла.

"Кроме того, сейчас мы начинаем проект по получению картофеля с более высокой лежкостью (способность клубней сохранять пищевые, вкусовые и семенные качества при длительном хранении - ред.), с менее вредными свойствами, например, при жарке, при изготовлении картофеля фри и чипсов. Кроме того, с более высоким сроком хранения", - рассказала студентка.

Со своей стороны ректор вуза Дмитрий Ливанов добавил, что это не ГМО, а полученные растения не будут считаться генетически модифицированными. Путин со своей стороны согласился с утверждением.