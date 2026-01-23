https://ria.ru/20260123/putin-2069958820.html
Путину рассказали о планах по выращиванию менее вредной картошки
23.01.2026
Путину рассказали о планах по выращиванию менее вредной картошки
Президенту России Владимиру Путину во время посещения МФТИ рассказали о планах по выращиванию картофеля, который будет выделять меньше вредных свойств при...
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину во время посещения МФТИ рассказали о планах по выращиванию картофеля, который будет выделять меньше вредных свойств при жарке, изготовлении чипсов и картошки фри.
Глава государства в пятницу приехал в МФТИ
в подмосковном Долгопрудном
. Президент посещает институт в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России
отметят Татьянин день - День российского студенчества. Во время общения со студентами вуза магистрант Виктория Уткина рассказала президенту о проекте по разработке методов геномного редактирования следующего поколения для ускоренной селекции растений.
"Мы за прошедший год успешно разработали свои инструменты и получили уже модельные растения с измененными генами с точными изменениями и новыми признаками", - сообщила Уткина.
Она отметила, что сейчас МФТИ вместе с индустриальными партнерами начал проект по получению рапса с более высоким выходом и качеством масла.
"Кроме того, сейчас мы начинаем проект по получению картофеля с более высокой лежкостью (способность клубней сохранять пищевые, вкусовые и семенные качества при длительном хранении - ред.), с менее вредными свойствами, например, при жарке, при изготовлении картофеля фри и чипсов. Кроме того, с более высоким сроком хранения", - рассказала студентка.
Со своей стороны ректор вуза Дмитрий Ливанов
добавил, что это не ГМО, а полученные растения не будут считаться генетически модифицированными. Путин
со своей стороны согласился с утверждением.
"Разница в том, что здесь не происходит внесения гена с чужими генетическими данными", - отметил президент и назвал работу в этом направлении важнейшей.