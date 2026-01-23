Путину показали опытный цех завода "Металион"

ДОЛГОПРУДНЫЙ (Московская область), 23 янв - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в Московском физико-техническом институте (МФТИ) показали опытный цех завода "Металион", где проходит полный цикл производства аккумуляторов различного типа, а также химических источников тока.

Кашин отметил, что упор делается на то, что нужно обеспечить не просто разработку, но и трансляцию технологий и разворачивание опытно- промышленных производств.