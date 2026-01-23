https://ria.ru/20260123/putin-2069953276.html
Путину показали опытный цех завода "Металион"
ДОЛГОПРУДНЫЙ (Московская область), 23 янв - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в Московском физико-техническом институте (МФТИ) показали опытный цех завода "Металион", где проходит полный цикл производства аккумуляторов различного типа, а также химических источников тока.
Директор Института движения МФТИ
Алексей Кашин рассказал российскому лидеру, как в институте строится модель кооперации по выращиванию опытных промышленных производств. Опытный цех завода является начальной стадией большого опытно-промышленного производства, основная очередь которого будет развернута в 2026 году. Из него ведется управление кооперацией из 12 институтов и собирается полный технологический пакет, начиная от материалов до конечных изделий.
Кашин отметил, что упор делается на то, что нужно обеспечить не просто разработку, но и трансляцию технологий и разворачивание опытно- промышленных производств.
Также президенту показали опытный участок, на котором выпускается продукция полного цикла. После этого Путину
представили лабораторию, где рассказали о трансляционных исследованиях, при которых новые материалы транслируются непосредственно в производственные процессы.