Путин и ректор МФТИ обсудили самые важные предметы для школьников
17:53 23.01.2026
Путин и ректор МФТИ обсудили самые важные предметы для школьников
Российским школьникам нужно уделять особое внимание физике, математике, информатике биологии и химии, сообщил президент РФ Владимир Путин во время общения со... РИА Новости, 23.01.2026
Путин и ректор МФТИ обсудили самые важные предметы для школьников

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российским школьникам нужно уделять особое внимание физике, математике, информатике биологии и химии, сообщил президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Московского физико-технического института (МФТИ).
Во время встречи ректор МФТИ Дмитрий Ливанов рассказал Путину, что Физтех работает над тем, чтобы школьники больше внимания уделяли физике, математике, информатике биологии и химии, поскольку эти направления являются будущим отечественной науки. По словам Ливанова, студенты МФТИ с младших курсов активно вовлекаются в работу по привлечению школьников к таким предметам.
"Это то, что нам нужно", - ответил Путин.
Глава государства в пятницу посетил МФТИ в подмосковном Долгопрудном.
