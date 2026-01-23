Путин сменил главу Управления президента по работе с обращениями граждан

"Назначить Михеева Алексея Валерьевича начальником Управления президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций", - говорится в документе.

"Освободить Михайловского Михаила Геннадьевича от должности начальника Управления президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций", - говорится в указе.