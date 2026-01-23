В МФТИ попросили Путина рассмотреть создание координационной модели вуза

ДОЛГОПРУДНЫЙ (Московская обл.), 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Московском физико-техническом институте (МФТИ) встретился с группой выпускников вуза разных лет, они обратились к главе государства с просьбой рассмотреть возможность создания новой координационной модели для МФТИ.