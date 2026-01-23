https://ria.ru/20260123/putin-2069934935.html
Путин пошутил о трудностях занятий физикой и математикой со школьниками
Путин пошутил о трудностях занятий физикой и математикой со школьниками - РИА Новости, 23.01.2026
Путин пошутил о трудностях занятий физикой и математикой со школьниками
Президент России Владимир Путин, говоря о трудностях занятий физикой и математикой со школьниками, пошутил, что им шесть на ум пошло, а семь с ума сошло. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T17:28:00+03:00
наука
общество
россия
владимир путин
московский физико-технический институт
общество, россия, владимир путин, московский физико-технический институт
Наука, Общество, Россия, Владимир Путин, Московский физико-технический институт
