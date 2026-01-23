Рейтинг@Mail.ru
Работа студентов МФТИ станет основой будущего России, заявил Путин
Наука
 
17:24 23.01.2026
Работа студентов МФТИ станет основой будущего России, заявил Путин
Работа студентов Московского физико-технического института (МФТИ) станет основой будущего России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/mfti-2069933695.html
Путин: из работы студентов МФТИ будет складываться будущее России

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Работа студентов Московского физико-технического института (МФТИ) станет основой будущего России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу сказать, то, чем вы занимаетесь... вообще в институте, безусловно, не просто важно и нужно стране, а то, из чего будет складываться будущее России", - сказал Путин в ходе встречи со студентами вуза.
Глава государства в пятницу приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном. Президент посещает институт в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день - День российского студенчества.
Путин прокомментировал проект студентки МФТИ по продбезопасности
Обсуждения
