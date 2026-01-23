Рейтинг@Mail.ru
17:23 23.01.2026 (обновлено: 17:25 23.01.2026)
Путин обратил внимание на интерес стран к Арктике
арктика, россия, владимир путин, московский физико-технический институт, социальный навигатор
Арктика, Россия, Владимир Путин, Московский физико-технический институт, Социальный навигатор
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на интерес многих стран к Арктике.
В пятницу президент встретился со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ) в преддверии Татьяниного дня.
"Как все мы сейчас знаем, не только арктические страны, но и многие другие страны мира, проявляют повышенное внимание к тому, что в Арктике происходит", - сказал Путин.
Он напомнил, что Россия на протяжении многих десятилетий была лидером в исследовании Арктики.
Земля Франца-Иосифа в Арктике - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Россия продолжит осваивать Арктику, пообещал Путин
Вчера, 16:55
 
АрктикаРоссияВладимир ПутинМосковский физико-технический институтСоциальный навигатор
 
 
