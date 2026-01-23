https://ria.ru/20260123/putin-2069922780.html
Строительство атомного ледокола "Лидер" идет по графику, заявил Путин
Строительство атомного ледокола "Лидер" идет по графику, ожидаемый срок - 2030 год, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:56:00+03:00
2026-01-23T16:56:00+03:00
2026-01-23T17:02:00+03:00
владимир путин
россия
долгопрудный
дальний восток
московский физико-технический институт
россия
долгопрудный
дальний восток
Новости
ru-RU
Строительство атомного ледокола "Лидер" идет по графику, заявил Путин
