Строительство атомного ледокола "Лидер" идет по графику, заявил Путин
16:56 23.01.2026 (обновлено: 17:02 23.01.2026)
Строительство атомного ледокола "Лидер" идет по графику, заявил Путин
Строительство атомного ледокола "Лидер" идет по графику, ожидаемый срок - 2030 год, сообщил президент России Владимир Путин.
владимир путин, россия, долгопрудный, дальний восток, московский физико-технический институт
Владимир Путин, Россия, Долгопрудный, Дальний Восток, Московский физико-технический институт
Строительство атомного ледокола "Лидер" идет по графику, заявил Путин

Путин: строительство атомного ледокола "Лидер" идет по графику

© Росатом3D модель ледокола "Лидер"
3D модель ледокола Лидер - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Росатом
3D модель ледокола "Лидер". Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Строительство атомного ледокола "Лидер" идет по графику, ожидаемый срок - 2030 год, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном. Президент посещает институт в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день - День российского студенчества.
"Стройка идет нормально, в график, к 30 году, уверен, мы этот ледокол получим", - сказал Путин в ходе встречи со студентами, упоминая атомный ледокол "Лидер", который строится на Дальнем Востоке.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Россия наращивает мощь своих атомных ледоколов, заявил Путин
Вчера, 16:57
 
Владимир ПутинРоссияДолгопрудныйДальний ВостокМосковский физико-технический институт
 
 
