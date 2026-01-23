Рейтинг@Mail.ru
Россия будет развивать свою космическую группировку, заявил Путин
16:52 23.01.2026 (обновлено: 18:41 23.01.2026)
Россия будет развивать свою космическую группировку, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия будет развивать свою космическую группировку. РИА Новости, 23.01.2026
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт. 23 января 2026
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт. 23 января 2026
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия будет развивать свою космическую группировку.
Путин в пятницу встретился со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ) незадолго до праздника российских студентов.
"Ну, конечно, мы будем группировку космическую развивать. Это естественно, она развивается", - сказал Путин на встрече со студентами.
