Россия будет развивать свою космическую группировку, заявил Путин

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия будет развивать свою космическую группировку.

"Ну, конечно, мы будем группировку космическую развивать. Это естественно, она развивается", - сказал Путин на встрече со студентами.