Россия будет развивать свою космическую группировку, заявил Путин
Россия будет развивать свою космическую группировку, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия будет развивать свою космическую группировку. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:52:00+03:00
2026-01-23T16:52:00+03:00
2026-01-23T18:41:00+03:00
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
