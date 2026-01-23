Путин заявил о лидерстве России в исследовании Арктики

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия на протяжении многих десятилетий была лидером в исследовании Арктики, строит такие ледоколы, которых в мире нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
2026-01-23T16:52:00+03:00
Встреча Путина со студентами и выпускниками МФТИ
Встреча Путина со студентами и выпускниками МФТИ.
