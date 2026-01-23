Рейтинг@Mail.ru
16:52 23.01.2026 (обновлено: 17:01 23.01.2026)
Путин заявил о лидерстве России в исследовании Арктики
Россия на протяжении многих десятилетий была лидером в исследовании Арктики, строит такие ледоколы, которых в мире нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2026
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия на протяжении многих десятилетий была лидером в исследовании Арктики, строит такие ледоколы, которых в мире нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия всегда - ну, не всегда, но на протяжении очень многих десятилетий, безусловно, была лидером в исследовании Арктики: мы строим такие ледоколы, допустим, которых в мире нет",- сказал глава государства в ходе встречи со студентами МФТИ.
Земля Франца-Иосифа в Арктике - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Россия продолжит осваивать Арктику, пообещал Путин
Вчера, 16:55
 
Россия Арктика Владимир Путин Московский физико-технический институт
 
 
