Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о развитии ледокольного флота в России - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 23.01.2026 (обновлено: 18:43 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/putin-2069920267.html
Путин рассказал о развитии ледокольного флота в России
Путин рассказал о развитии ледокольного флота в России - РИА Новости, 23.01.2026
Путин рассказал о развитии ледокольного флота в России
Россия наращивает работу по развитию ледокольного флота, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:50:00+03:00
2026-01-23T18:43:00+03:00
владимир путин
московский физико-технический институт
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069950917_0:378:2970:2048_1920x0_80_0_0_c66e98afd5c500e424f640f7000dcff9.jpg
https://ria.ru/20260123/putin-2069922780.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069950917_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_02ee536d16b36c57d61c18be0b0e809b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, московский физико-технический институт, россия
Владимир Путин, Московский физико-технический институт, Россия
Путин рассказал о развитии ледокольного флота в России

Путин: Россия наращивает работу по развитию ледокольного флота

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт. 23 января 2026
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт. 23 января 2026 - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт. 23 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия наращивает работу по развитию ледокольного флота, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы наращиваем, конечно, эту работу (по развитию ледокольного флота - ред.) ", - сказал Путин во время встречи со студентами МФТИ в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день - День российского студенчества.
3D модель ледокола Лидер - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Строительство атомного ледокола "Лидер" идет по графику, заявил Путин
Вчера, 16:56
 
Владимир ПутинМосковский физико-технический институтРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала