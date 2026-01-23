https://ria.ru/20260123/putin-2069920267.html
Путин рассказал о развитии ледокольного флота в России
Путин рассказал о развитии ледокольного флота в России - РИА Новости, 23.01.2026
Путин рассказал о развитии ледокольного флота в России
Россия наращивает работу по развитию ледокольного флота, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2026
Путин рассказал о развитии ледокольного флота в России
Путин: Россия наращивает работу по развитию ледокольного флота