Россия имеет хорошую школу в области селекции, заявил Путин
Россия имеет хорошую школу в области селекции, заявил Путин
Россия имеет очень хорошую школу в области селекции, ей можно гордиться, президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:49:00+03:00
2026-01-23T16:49:00+03:00
2026-01-23T17:02:00+03:00
россия
наука
долгопрудный
владимир путин
московский физико-технический институт
общество
россия
долгопрудный
2026
россия, долгопрудный, владимир путин, московский физико-технический институт, общество
Россия, Наука, Долгопрудный, Владимир Путин, Московский физико-технический институт, Общество
