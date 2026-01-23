https://ria.ru/20260123/putin-2069919965.html
России нужно быть впереди в области генетики, заявил Путин
России нужно быть впереди в области генетики, заявил Путин - РИА Новости, 23.01.2026
России нужно быть впереди в области генетики, заявил Путин
России нужно не просто не отставать в области генетики, а быть впереди, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:49:00+03:00
2026-01-23T16:49:00+03:00
2026-01-23T16:59:00+03:00
общество
россия
владимир путин
московский физико-технический институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20260123/mfti-2069923523.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, московский физико-технический институт
Общество, Россия, Владимир Путин, Московский физико-технический институт
России нужно быть впереди в области генетики, заявил Путин
Путин: России нужно быть впереди в области генетики