России нужно быть впереди в области генетики, заявил Путин
16:49 23.01.2026 (обновлено: 16:59 23.01.2026)
России нужно быть впереди в области генетики, заявил Путин
России нужно быть впереди в области генетики, заявил Путин
общество, россия, владимир путин, московский физико-технический институт
Общество, Россия, Владимир Путин, Московский физико-технический институт
России нужно быть впереди в области генетики, заявил Путин

Путин: России нужно быть впереди в области генетики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. России нужно не просто не отставать в области генетики, а быть впереди, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в пятницу встретился со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ) незадолго до праздника российских студентов.
"Что касается вообще генетики в целом, некоторые считают, что это, если с точки зрения безопасности посмотреть, более даже серьёзная вещь, чем изобретение в своё время атомной бомбы. Это может иметь колоссальные последствия для человечества. И нам, конечно, здесь не просто нельзя отставать, нам нужно быть впереди", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Путин пошутил о работе в МФТИ
Общество Россия Владимир Путин Московский физико-технический институт
 
 
