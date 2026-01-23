Рейтинг@Mail.ru
Россия не должна отставать в сфере развития генетики, заявил Путин
Наука
 
16:46 23.01.2026 (обновлено: 17:02 23.01.2026)
Россия не должна отставать в сфере развития генетики, заявил Путин
Россия не должна отставать в сфере развития генетики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2026
россия, владимир путин, московский физико-технический институт
Россия, Владимир Путин, Московский физико-технический институт, Общество, Наука
Россия не должна отставать в сфере развития генетики, заявил Путин

Путин: РФ должна быть впереди в сфере развития генетики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия не должна отставать в сфере развития генетики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам, конечно, здесь не просто нельзя отставать, нам нужно быть впереди", - сказал глава государства в ходе встречи со студентами МФТИ.
Путин добавил, что генетика сегодня более серьезная вещь, чем изобретение в свое время атомной бомбы, она может привести к колоссальным последствиям.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
МФТИ предоставляет замечательное образование, заявил Путин
Наука
 
 
