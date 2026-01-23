https://ria.ru/20260123/putin-2069918094.html
Россия лидирует во многих направлениях в сельского хозяйства, заявил Путин
Россия лидирует во многих направлениях в сельского хозяйства, заявил Путин - РИА Новости, 23.01.2026
Россия лидирует во многих направлениях в сельского хозяйства, заявил Путин
Россия стала лидером во многих направлениях в области сельского хозяйства, но есть еще чем заняться в этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2026
