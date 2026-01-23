Рейтинг@Mail.ru
Россия лидирует во многих направлениях в сельского хозяйства, заявил Путин
16:46 23.01.2026
Россия лидирует во многих направлениях в сельского хозяйства, заявил Путин
Россия стала лидером во многих направлениях в области сельского хозяйства, но есть еще чем заняться в этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.01.2026
экономика, россия, владимир путин, долгопрудный, московский физико-технический институт
Экономика, Россия, Владимир Путин, Долгопрудный, Московский физико-технический институт
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия стала лидером во многих направлениях в области сельского хозяйства, но есть еще чем заняться в этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы действительно стали лидерами по очень многим направлениям в области сельского хозяйства, но, сейчас не буду говорить о нашем лидерстве на внешних рынках по зерну, но нам есть чем заняться, это точно совершенно. Многие вещи, безусловно, нам важны, надо быть абсолютно самостоятельными. И пока здесь еще точно есть над чем работать", - сказал Путин на встрече со студентами МФТИ.
Глава государства в пятницу приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном. Президент посещает институт в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день - День российского студенчества.
Россия имеет хорошую школу в области селекции, заявил Путин
Экономика Россия Владимир Путин Долгопрудный Московский физико-технический институт
 
 
