МФТИ предоставляет замечательное образование, заявил Путин
Московский физико-технический институт (МФТИ) предоставляет замечательное образование, дает студентам возможность заниматься научной и инженерной деятельностью, РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:39:00+03:00
2026-01-23T16:39:00+03:00
2026-01-23T17:03:00+03:00
московский физико-технический институт
наука
россия
долгопрудный
владимир путин
общество
россия
долгопрудный
2026
Путин: МФТИ дает студентам заниматься научной и инженерной деятельностью