Рейтинг@Mail.ru
МФТИ предоставляет замечательное образование, заявил Путин - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
16:39 23.01.2026 (обновлено: 17:03 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/putin-2069914994.html
МФТИ предоставляет замечательное образование, заявил Путин
МФТИ предоставляет замечательное образование, заявил Путин - РИА Новости, 23.01.2026
МФТИ предоставляет замечательное образование, заявил Путин
Московский физико-технический институт (МФТИ) предоставляет замечательное образование, дает студентам возможность заниматься научной и инженерной деятельностью, РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:39:00+03:00
2026-01-23T17:03:00+03:00
московский физико-технический институт
наука
россия
долгопрудный
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20260123/putin-2069790822.html
россия
долгопрудный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский физико-технический институт, россия, долгопрудный, владимир путин, общество
Московский физико-технический институт, Наука, Россия, Долгопрудный, Владимир Путин, Общество
МФТИ предоставляет замечательное образование, заявил Путин

Путин: МФТИ дает студентам заниматься научной и инженерной деятельностью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Московский физико-технический институт (МФТИ) предоставляет замечательное образование, дает студентам возможность заниматься научной и инженерной деятельностью, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Здесь и образование замечательное, и потом возможность научной деятельности, инженерной деятельности, производственной. Даже, я так понимаю, что можно и собственным бизнесом потом заниматься, создавать собственный бизнес", - сказал Путин на встрече со студентами МФТИ.
Глава государства в пятницу приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном. Президент посещает институт в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день - День российского студенчества.
Встреча Путина со студентами и выпускниками МФТИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Путин рассказал студентам о развитии генетики и планах по освоению Арктики
Вчера, 16:35
 
НаукаМосковский физико-технический институтРоссияДолгопрудныйВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала