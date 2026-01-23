Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился со студентами и выпускниками Физтеха - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 23.01.2026 (обновлено: 16:56 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/putin-2069909689.html
Путин встретился со студентами и выпускниками Физтеха
Путин встретился со студентами и выпускниками Физтеха - РИА Новости, 23.01.2026
Путин встретился со студентами и выпускниками Физтеха
Владимир Путин встретился со студентами и выпускниками МФТИ в Долгопрудном, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:29:00+03:00
2026-01-23T16:56:00+03:00
общество
долгопрудный
московский физико-технический институт
россия
владимир путин
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156375/24/1563752460_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_d9229130b1c4e9a127c2fc9f5230b8c7.jpg
https://ria.ru/prazdniki/tatyanin-den/
долгопрудный
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156375/24/1563752460_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_7586b90861e1d0d30dd9106fac3c14df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, долгопрудный, московский физико-технический институт, россия, владимир путин, образование - общество
Общество, Долгопрудный, Московский физико-технический институт, Россия, Владимир Путин, Образование - Общество
Путин встретился со студентами и выпускниками Физтеха

Путин встретился со студентами и выпускниками Физтеха в преддверии Татьянина дня

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Владимир Путин встретился со студентами и выпускниками МФТИ в Долгопрудном, сообщил корреспондент РИА Новости.
Президент посетил институт в преддверии 25 января, когда учащиеся отметят Татьянин день — День студента.
В прошлом году он провел заседание попечительского совета МГУ.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин уделяет большое внимание вопросам студенчества.
Татьянин день - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Татьянин день (День студента) – 25 января: история и традиции праздника
26 января 2025, 19:39
 
ОбществоДолгопрудныйМосковский физико-технический институтРоссияВладимир ПутинОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала