Путин встретился со студентами и выпускниками Физтеха

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Владимир Путин встретился со студентами и выпускниками МФТИ в Долгопрудном, сообщил корреспондент РИА Новости.

Президент посетил институт в преддверии 25 января, когда учащиеся отметят Татьянин день — День студента.

В прошлом году он провел заседание попечительского совета МГУ.