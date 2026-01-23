https://ria.ru/20260123/putin-2069909689.html
Путин встретился со студентами и выпускниками Физтеха
Путин встретился со студентами и выпускниками Физтеха - РИА Новости, 23.01.2026
Путин встретился со студентами и выпускниками Физтеха
Владимир Путин встретился со студентами и выпускниками МФТИ в Долгопрудном, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:29:00+03:00
2026-01-23T16:29:00+03:00
2026-01-23T16:56:00+03:00
общество
долгопрудный
московский физико-технический институт
россия
владимир путин
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156375/24/1563752460_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_d9229130b1c4e9a127c2fc9f5230b8c7.jpg
https://ria.ru/prazdniki/tatyanin-den/
долгопрудный
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156375/24/1563752460_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_7586b90861e1d0d30dd9106fac3c14df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, долгопрудный, московский физико-технический институт, россия, владимир путин, образование - общество
Общество, Долгопрудный, Московский физико-технический институт, Россия, Владимир Путин, Образование - Общество
Путин встретился со студентами и выпускниками Физтеха
Путин встретился со студентами и выпускниками Физтеха в преддверии Татьянина дня