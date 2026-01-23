Путин приехал в Физтех

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу приехал в Московский физико-технический институт (МФТИ) в подмосковном Долгопрудном, передает корреспондент РИА Новости.

Глава государства посещает вуз в преддверии Дня российского студенчества. Как ожидается, президент пообщается со студентами и выпускниками института.

День студента, или Татьянин день ежегодно отмечают в России 25 января.

Традиционно в графике президента есть мероприятия, приуроченные к этому празднику. В разные годы Путин в этот день посещал ведущие российские вузы, где встречался с учащимися или общался со студентами по видеосвязи.