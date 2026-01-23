Рейтинг@Mail.ru
16:10 23.01.2026 (обновлено: 16:16 23.01.2026)
Путин приехал в Физтех
Путин приехал в Физтех
2026-01-23T16:10:00+03:00
2026-01-23T16:16:00+03:00
образование - общество
владимир путин
россия
московский физико-технический институт
образование - общество, владимир путин, россия, московский физико-технический институт
Образование - Общество, Владимир Путин, Россия, Московский физико-технический институт
Путин приехал в Физтех

Путин приехал в Физтех в преддверии Дня студенчества

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт. 23 января 2026
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт. 23 января 2026
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу приехал в Московский физико-технический институт (МФТИ) в подмосковном Долгопрудном, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства посещает вуз в преддверии Дня российского студенчества. Как ожидается, президент пообщается со студентами и выпускниками института.
День студента, или Татьянин день ежегодно отмечают в России 25 января.
Традиционно в графике президента есть мероприятия, приуроченные к этому празднику. В разные годы Путин в этот день посещал ведущие российские вузы, где встречался с учащимися или общался со студентами по видеосвязи.
В прошлом году накануне Дня студента он провел заседание попечительского совета МГУ имени Ломоносова.
Татьянин день - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Татьянин день (День студента) – 25 января: история и традиции праздника
26 января 2025, 19:39
 
