Путин приехал в Физтех

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу приехал в Московский физико-технический институт (МФТИ) в подмосковном Долгопрудном, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства посещает вуз в преддверии Дня российского студенчества. Как ожидается, президент пообщается со студентами и выпускниками института.
День студента, или Татьянин день ежегодно отмечают в России 25 января.
Традиционно в графике президента есть мероприятия, приуроченные к этому празднику. В разные годы Путин в этот день посещал ведущие российские вузы, где встречался с учащимися или общался со студентами по видеосвязи.
В прошлом году накануне Дня студента он провел заседание попечительского совета МГУ имени Ломоносова.
Татьянин день (День студента) – 25 января: история и традиции праздника
26 января 2025, 19:39