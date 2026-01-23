Путин поздравил ОАТОС с юбилеем

"Отрадно, что за прошедшее время территориальное общественное самоуправление укрепило свой созидательный потенциал. Проделана большая, содержательная работа, направленная на консолидацию ответственных, неравнодушных людей вокруг реализации востребованных гражданских инициатив во многих регионах страны", - говорится в послании.

"Особо отмечу деятельную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям и близким. И конечно, все эти годы территориальное общественное самоуправление служит авторитетной площадкой для обмена лучшим опытом и практиками решения проблем жителей, запуска новых проектов. Уверен, что вы и впредь будете активно трудиться, выстраивать открытый, доверительный диалог с земляками, расширять горизонты своей деятельности", - добавляется в телеграмме.