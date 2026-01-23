Путин поздравил ОАТОС с юбилеем

Рейтинг@Mail.ru
15:22 23.01.2026
Президент России Владимир Путин в поздравлении с 10-летием создания Общероссийской ассамблеи развития территорий и общественного самоуправления (ОАТОС) отметил... РИА Новости, 23.01.2026
2026
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 10-летием создания Общероссийской ассамблеи развития территорий и общественного самоуправления (ОАТОС) отметил деятельную помощь членов объединения участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям и близким, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Отрадно, что за прошедшее время территориальное общественное самоуправление укрепило свой созидательный потенциал. Проделана большая, содержательная работа, направленная на консолидацию ответственных, неравнодушных людей вокруг реализации востребованных гражданских инициатив во многих регионах страны", - говорится в послании.
Отмечается, что активисты территориального общественного самоуправления, старосты сельских населённых пунктов, участники местных сообществ и инициативных групп уделяют постоянное внимание благоустройству родных городов, сёл и деревень, совершенствованию инфраструктуры, поддержке людей и воспитанию молодежи.
"Особо отмечу деятельную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям и близким. И конечно, все эти годы территориальное общественное самоуправление служит авторитетной площадкой для обмена лучшим опытом и практиками решения проблем жителей, запуска новых проектов. Уверен, что вы и впредь будете активно трудиться, выстраивать открытый, доверительный диалог с земляками, расширять горизонты своей деятельности", - добавляется в телеграмме.
Президент пожелал участникам ассамблеи успехов и всего самого доброго.
РоссияВладимир Путин
 
 
