https://ria.ru/20260123/putin-2069834197.html
Путин и Аббас на переговорах затронули тему финансирования Совета мира
Путин и Аббас на переговорах затронули тему финансирования Совета мира - РИА Новости, 23.01.2026
Путин и Аббас на переговорах затронули тему финансирования Совета мира
Тема направления средств РФ в "Совет мира" для гуманитарных целей в Палестине затрагивалась в ходе переговоров президента России Владимира Путина с президентом... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T12:54:00+03:00
2026-01-23T12:54:00+03:00
2026-01-23T12:54:00+03:00
в мире
палестина
россия
сша
владимир путин
махмуд аббас
дмитрий песков
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069565050_0:0:7380:4151_1920x0_80_0_0_1b705b079253d90fc56841da726758c2.jpg
https://ria.ru/20260123/belorussiya-2069742288.html
палестина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069564193_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_cb6663e440353dd94044a94b9c7f5f77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, россия, сша, владимир путин, махмуд аббас, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Палестина, Россия, США, Владимир Путин, Махмуд Аббас, Дмитрий Песков, Обострение палестино-израильского конфликта
Путин и Аббас на переговорах затронули тему финансирования Совета мира
Тему направления средств в Совет мира затрагивали на переговорах Путина и Аббаса