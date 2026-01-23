https://ria.ru/20260123/putin-2069831684.html
Путин планирует позвонить Хинштейну, попавшему в ДТП
Путин планирует позвонить Хинштейну, попавшему в ДТП - РИА Новости, 23.01.2026
Путин планирует позвонить Хинштейну, попавшему в ДТП
Президент России Владимир Путин планирует позвонить губернатору Курской области Александру Хинштейну, который ранее попал в ДТП, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T12:46:00+03:00
2026-01-23T12:46:00+03:00
2026-01-23T12:52:00+03:00
владимир путин
россия
курская область
александр хинштейн
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_40fc5392f1350d346cd0e190be2373c6.jpg
https://ria.ru/20260122/khinshteyn-1987676698.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f623e5ca7be1d49a4f19f2ac97943689.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, курская область, александр хинштейн, дмитрий песков
Владимир Путин, Россия, Курская область, Александр Хинштейн, Дмитрий Песков
Путин планирует позвонить Хинштейну, попавшему в ДТП
Путин планирует позвонить Хинштейну, попавшему ранее в ДТП