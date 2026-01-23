Рейтинг@Mail.ru
Путин уделяет большое внимание вопросам студенчества, заявил Песков
12:44 23.01.2026 (обновлено: 12:54 23.01.2026)
Путин уделяет большое внимание вопросам студенчества, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин уделяет большое внимание вопросам студенчества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2026
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уделяет большое внимание вопросам студенчества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков рассказал журналистам, что глава государства в преддверии Татьяниного дня пообщается со студентами и выпускниками одного из высших учебных заведений России.
"Традиционно по случаю Татьяниного дня президент уделяет большое внимание этому празднику. И, тем более, хороший случай еще раз поговорить по проблемам отдельных отраслей и в целом системы высшего образования и науки", - сказал Песков.
Путин пообщается со студентами одного из вузов
