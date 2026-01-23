Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал переговоры России и США в Кремле - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 23.01.2026 (обновлено: 12:46 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/putin-2069830761.html
Песков прокомментировал переговоры России и США в Кремле
Песков прокомментировал переговоры России и США в Кремле - РИА Новости, 23.01.2026
Песков прокомментировал переговоры России и США в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя российско-американские переговоры в Кремле, заявил, что работа ведется напряжённая, тема архиважная и... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T12:43:00+03:00
2026-01-23T12:46:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
стив уиткофф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_672fb8516790aca5c028f64b5eab58d3.jpg
https://ria.ru/20260123/vstrecha-2069830444.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4f5c32d9ab82f0bc278aa9c75b61dfe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, стив уиткофф, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, В мире
Песков прокомментировал переговоры России и США в Кремле

Песков назвал тему переговоров РФ и США архиважной

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя российско-американские переговоры в Кремле, заявил, что работа ведется напряжённая, тема архиважная и очень сложная.
Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в 23.25 мск четверга, а завершилась в пятницу в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут.
"Дело в том, что работа ведется напряженная. Тема очень ответственная, архиважная и очень сложная", - сказал Песков журналистам.
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Встреча Дмитриева и Уиткоффа будет проходить в Абу-Даби два дня
12:42
 
РоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинСтив УиткоффВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала