12:42 23.01.2026
Путин посетит одно из высших учебных заведений
Путин посетит одно из высших учебных заведений
Президент России Владимир Путин в пятницу посетит одно из высших учебных заведений по случаю грядущего дня студенчества, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.01.2026
россия
2026
Путин посетит одно из высших учебных заведений

Путин посетит одно из высших учебных заведений в преддверии Татьянина дня

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу посетит одно из высших учебных заведений по случаю грядущего дня студенчества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня он (Путин - ред.) посетит одно из высших учебных заведений, достаточно известное, по случаю грядущего дня российского студенчества, который в воскресенье, 25 января, все студенты на "Татьянин день" будут отмечать", - сказал Песков журналистам.
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковОбразование - Общество
 
 
