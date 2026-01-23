Путин преподнес Западу урок дипломатии, считает турецкий эксперт

АНКАРА, 23 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин продемонстрировал Западу высокий уровень дипломатического мастерства, допустив возможность использования замороженных российских активов для взноса в инициированный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" по Газе, Президент России Владимир Путин продемонстрировал Западу высокий уровень дипломатического мастерства, допустив возможность использования замороженных российских активов для взноса в инициированный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" по Газе, считает колумнист телеканала CNN Türk, проживающий в Москве эксперт по России Сияменд Качмаз.

Ранее Путин заявил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов.

"Путин столь решительно ввёл в дипломатическую игру вопрос замороженных российских активов, что никто не смог сказать этому шагу "нет", — отмечается в колонке Качмаза.

По его оценке, Москва , не имея фактического доступа к этим средствам, сумела придать им дипломатический статус, превратив замороженные активы в действенный элемент международных переговоров. Эксперт считает, что подобный манёвр позволил российской стороне вывести чувствительный вопрос из пассивной плоскости и сделать его частью глобального политического уравнения.

Качмаз пишет, что этот шаг одновременно укрепил позиции президента США , заинтересованного в улучшении отношений с Россией. Поводом стало официальное приглашение российскому лидеру присоединиться к инициативе "Совет мира", направленной на восстановление сектора Газа и достижение устойчивого мира, которую Трамп подписал в Давосе совместно с рядом стран.

"Путин превратил это приглашение в демонстрацию дипломатической гибкости, заявив о готовности направить 1 миллиард долларов из замороженных предыдущей администрацией США российских активов на гуманитарные цели в рамках инициативы. Акцент на решениях прежнего американского руководства позволил Москве дистанцировать нынешнюю администрацию от замораживания активов и предложить форму помощи, от которой было сложно отказаться", - считает эксперт.

В результате, по мнению эксперта, замороженные российские активы перестали быть символом давления и были трансформированы в инструмент международного политического диалога. Этот шаг, добавил он, стал практическим подтверждением заявлений Москвы о формировании многополярного мирового порядка.