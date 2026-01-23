https://ria.ru/20260123/putin-2069824402.html
Путин преподнес Западу урок дипломатии, считает турецкий эксперт
Путин преподнес Западу урок дипломатии, считает турецкий эксперт
Путин преподнес Западу урок дипломатии, считает турецкий эксперт
Президент России Владимир Путин продемонстрировал Западу высокий уровень дипломатического мастерства, допустив возможность использования замороженных российских
АНКАРА, 23 янв — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин продемонстрировал Западу высокий уровень дипломатического мастерства, допустив возможность использования замороженных российских активов для взноса в инициированный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" по Газе, считает
колумнист телеканала CNN Türk, проживающий в Москве эксперт по России Сияменд Качмаз.
Ранее Путин
заявил, что Россия
готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов.
"Путин столь решительно ввёл в дипломатическую игру вопрос замороженных российских активов, что никто не смог сказать этому шагу "нет", — отмечается в колонке Качмаза.
По его оценке, Москва
, не имея фактического доступа к этим средствам, сумела придать им дипломатический статус, превратив замороженные активы в действенный элемент международных переговоров. Эксперт считает, что подобный манёвр позволил российской стороне вывести чувствительный вопрос из пассивной плоскости и сделать его частью глобального политического уравнения.
Качмаз пишет, что этот шаг одновременно укрепил позиции президента США
, заинтересованного в улучшении отношений с Россией. Поводом стало официальное приглашение российскому лидеру присоединиться к инициативе "Совет мира", направленной на восстановление сектора Газа и достижение устойчивого мира, которую Трамп
подписал в Давосе
совместно с рядом стран.
"Путин превратил это приглашение в демонстрацию дипломатической гибкости, заявив о готовности направить 1 миллиард долларов из замороженных предыдущей администрацией США российских активов на гуманитарные цели в рамках инициативы. Акцент на решениях прежнего американского руководства позволил Москве дистанцировать нынешнюю администрацию от замораживания активов и предложить форму помощи, от которой было сложно отказаться", - считает эксперт.
В результате, по мнению эксперта, замороженные российские активы перестали быть символом давления и были трансформированы в инструмент международного политического диалога. Этот шаг, добавил он, стал практическим подтверждением заявлений Москвы о формировании многополярного мирового порядка.
Качмаз также отмечает, что на фоне усиления роли таких государств, как Китай
, Индия
, Россия и США, Европейский союз продолжает испытывать трудности с самоопределением, затягивая принятие ключевых решений и тем самым, по его оценке, ослабляя собственные позиции на мировой арене.