Путин рассказал студентам о развитии генетики и планах по освоению Арктики
16:35 23.01.2026 (обновлено: 18:28 23.01.2026)
Путин рассказал студентам о развитии генетики и планах по освоению Арктики
Владимир Путин встретился со студентами и выпускниками МФТИ в Долгопрудном и рассказал им о приоритетах отечественной науки и планах по освоению Арктики. РИА Новости, 23.01.2026
Встреча Путина со студентами и выпускниками МФТИ
Встреча Путина со студентами и выпускниками МФТИ.
Путин рассказал студентам о развитии генетики и планах по освоению Арктики

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Владимир Путин встретился со студентами и выпускниками МФТИ в Долгопрудном и рассказал им о приоритетах отечественной науки и планах по освоению Арктики.

О развитии генетики

Президент призвал активизировать работу в этой сфере. Россия имеет хорошую школу в области селекции, ею можно гордиться.
«

"Что касается генетики, некоторые считают, что это, если с точки зрения безопасности посмотреть, более серьезная вещь, чем изобретение в свое время атомной бомбы. Это может иметь колоссальные последствия для человечества. Нам здесь не просто нельзя отставать — нам нужно быть впереди".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Россия уже стала лидером во многих направлениях сельского хозяйства, но еще есть чем заняться.

О планах на Арктику

Страна продолжит осваивать этот регион, несмотря на то что вместо глобального потепления может наступить похолодание.
«
"Освоение Северного морского пути очень важно и для нас, и для международной торговли, для логистики очень важно, поэтому любые исследования в этом направлении чрезвычайно востребованы".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Россия развивает ледокольный флот, строительство атомного судна "Лидер" идет по графику, ожидаемый срок сдачи — 2030 год.
«

"У нас 34 дизельных ледокола, восемь действующих атомных ледоколов, два — "Чукотка" и "Ленинград" — строятся активно, "Сталинград" заложен, еще два у нас в проекте. Строится на Дальнем Востоке на верфи "Звезда" (мощностью. — Прим. ред.) 150 мегаватт атомный ледокол "Лидер" — такого в мире вообще никогда не было".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Также в планах укреплять и космическую группировку.
Об успехах МФТИ

Путин похвалил уровень образования в Физтехе, работа его студентов станет основой будущего России.
«

"Здесь можно до пенсии работать и после пенсии, не выходить никуда, ни на какую пенсию, потому что здесь и образование замечательное, и потом возможность научной деятельности, инженерной деятельности, производственной и даже, я так понимаю, можно и собственным бизнесом потом заниматься".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Также он поддержал идею создания технологической долины МФТИ.
Президент посетил институт в преддверии Татьянина дня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что Путин уделяет большое внимание вопросам студенчества и науки.
