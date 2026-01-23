https://ria.ru/20260123/putin-2069790822.html
Путин рассказал студентам о развитии генетики и планах по освоению Арктики
Путин рассказал студентам о развитии генетики и планах по освоению Арктики
Владимир Путин встретился со студентами и выпускниками МФТИ в Долгопрудном и рассказал им о приоритетах отечественной науки и планах по освоению Арктики. РИА Новости, 23.01.2026
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Владимир Путин встретился со студентами и выпускниками МФТИ в Долгопрудном и рассказал им о приоритетах отечественной науки и планах по освоению Арктики.
Президент призвал активизировать работу в этой сфере. Россия имеет хорошую школу в области селекции, ею можно гордиться.
«
"Что касается генетики, некоторые считают, что это, если с точки зрения безопасности посмотреть, более серьезная вещь, чем изобретение в свое время атомной бомбы. Это может иметь колоссальные последствия для человечества. Нам здесь не просто нельзя отставать — нам нужно быть впереди".
Владимир Путин
президент России
Россия уже стала лидером во многих направлениях сельского хозяйства, но еще есть чем заняться.
Страна продолжит осваивать этот регион, несмотря на то что вместо глобального потепления может наступить похолодание.
«
"Освоение Северного морского пути очень важно и для нас, и для международной торговли, для логистики очень важно, поэтому любые исследования в этом направлении чрезвычайно востребованы".
Владимир Путин
президент России
Россия развивает ледокольный флот, строительство атомного судна "Лидер" идет по графику, ожидаемый срок сдачи — 2030 год.
«
"У нас 34 дизельных ледокола, восемь действующих атомных ледоколов, два — "Чукотка" и "Ленинград" — строятся активно, "Сталинград" заложен, еще два у нас в проекте. Строится на Дальнем Востоке на верфи "Звезда" (мощностью. — Прим. ред.) 150 мегаватт атомный ледокол "Лидер" — такого в мире вообще никогда не было".
Владимир Путин
президент России
Также в планах укреплять и космическую группировку.
Путин похвалил уровень образования в Физтехе, работа его студентов станет основой будущего России.
«
"Здесь можно до пенсии работать и после пенсии, не выходить никуда, ни на какую пенсию, потому что здесь и образование замечательное, и потом возможность научной деятельности, инженерной деятельности, производственной и даже, я так понимаю, можно и собственным бизнесом потом заниматься".
Владимир Путин
президент России
Также он поддержал идею создания технологической долины МФТИ.
Президент посетил институт в преддверии Татьянина дня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что Путин уделяет большое внимание вопросам студенчества и науки.