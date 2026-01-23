Путин рассказал студентам о развитии генетики и планах по освоению Арктики

«

"Что касается генетики, некоторые считают, что это, если с точки зрения безопасности посмотреть, более серьезная вещь, чем изобретение в свое время атомной бомбы. Это может иметь колоссальные последствия для человечества. Нам здесь не просто нельзя отставать — нам нужно быть впереди".