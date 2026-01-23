Рейтинг@Mail.ru
Путин на английском поприветствовал Уиткоффа в Кремле - РИА Новости, 23.01.2026
00:20 23.01.2026
Путин на английском поприветствовал Уиткоффа в Кремле
Путин на английском поприветствовал Уиткоффа в Кремле
Президент России Владимир Путин на английском поприветствовал в Кремле специального посланника президента США Стива Уиткоффа. РИА Новости, 23.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Путин на английском поприветствовал спецпосланника Уиткоффа в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на английском поприветствовал в Кремле специального посланника президента США Стива Уиткоффа.
Встреча Путина с Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером началась в Кремле в четверг вечером.
"Nice to meet you again ("Рад снова вас видеть" - ред.)", - сказал Путин, приветствуя спецпосланника американского президента.
Уиткофф в свою очередь ответил, что очень рад видеть российского лидера.
