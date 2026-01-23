https://ria.ru/20260123/putin-2069723511.html
Путин на английском поприветствовал Уиткоффа в Кремле
Путин на английском поприветствовал Уиткоффа в Кремле - РИА Новости, 23.01.2026
Путин на английском поприветствовал Уиткоффа в Кремле
Президент России Владимир Путин на английском поприветствовал в Кремле специального посланника президента США Стива Уиткоффа. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T00:20:00+03:00
2026-01-23T00:20:00+03:00
2026-01-23T00:20:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
стив уиткофф
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069721930_0:121:3097:1863_1920x0_80_0_0_cb8e01091ffd87d739b3a63fdc9786eb.jpg
https://ria.ru/20260122/peregovory-2069720418.html
https://ria.ru/20260122/putin-2069719856.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069721930_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_ec47735dd4e970d5e83b6497f60a94e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Путин на английском поприветствовал Уиткоффа в Кремле
Путин на английском поприветствовал спецпосланника Уиткоффа в Кремле