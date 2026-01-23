https://ria.ru/20260123/pushilin-2069975494.html
Пушилин считает, что к 2050 году территория России может стать больше
Пушилин считает, что к 2050 году территория России может стать больше - РИА Новости, 23.01.2026
Пушилин считает, что к 2050 году территория России может стать больше
Россия к 2050 году станет еще больше, и многие государства захотят войти в ее состав, заявил глава ДНР Денис Пушилин в рамках форума "Знание. Государство". РИА Новости, 23.01.2026
