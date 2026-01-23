Рейтинг@Mail.ru
20:12 23.01.2026
Пушилин считает, что к 2050 году территория России может стать больше
Пушилин считает, что к 2050 году территория России может стать больше
Россия к 2050 году станет еще больше, и многие государства захотят войти в ее состав, заявил глава ДНР Денис Пушилин в рамках форума "Знание. Государство". РИА Новости, 23.01.2026
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия к 2050 году станет еще больше, и многие государства захотят войти в ее состав, заявил глава ДНР Денис Пушилин в рамках форума "Знание. Государство".
"Я считаю, что наша страна станет больше к 2050 году. Я вижу к 2050 году нашу страну, ну, как минимум, опять же, в этих границах, которые есть, но с учетом того, как меняется мир, я думаю, здесь будет меняться в большую сторону. Это мое мнение", — сказал он.

Пушилин добавил, что не имеет в виду какие-либо "воинственные устремления". По его мнению, многие страны к этому времени изъявят желание стать частью России.
ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, заявил Песков
Вчера, 12:43
 
