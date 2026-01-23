Рейтинг@Mail.ru
Жители Курахово возвращаются в город, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:44 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/pushilin-2069972159.html
Жители Курахово возвращаются в город, заявил Пушилин
Жители Курахово возвращаются в город, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.01.2026
Жители Курахово возвращаются в город, заявил Пушилин
После освобождения Курахово Донецкой Народной Республики жители возвращаются в город и не хотят уезжать, видят перспективу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T19:44:00+03:00
2026-01-23T19:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023588644_0:133:3153:1907_1920x0_80_0_0_f1dfdb13b3633c26a83fb8b6381d7c62.jpg
https://ria.ru/20260123/pushilin-2069909266.html
курахово
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023588644_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_21beb3328a7ee21a53400377d2f5fa93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курахово, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Жители Курахово возвращаются в город, заявил Пушилин

Пушилин: люди возвращаются в Курахово после его освобождения и не хотят уезжать

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв– РИА Новости. После освобождения Курахово Донецкой Народной Республики жители возвращаются в город и не хотят уезжать, видят перспективу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января.
"В Курахово жители начали возвращаться после того, как он был освобожден, действительно, там оживает инфраструктура. Люди там живут, не хотят уезжать. У нас еще там до конца тепловые контуры были не закрыты, но люди все равно возвращаются, люди видят перспективу, город точно будет восстанавливаться", - рассказал Пушилин в рамках форума "Знание. Государство".
Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на севере ДНР
Вчера, 16:27
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала