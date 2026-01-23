https://ria.ru/20260123/pushilin-2069972159.html
Жители Курахово возвращаются в город, заявил Пушилин
После освобождения Курахово Донецкой Народной Республики жители возвращаются в город и не хотят уезжать, видят перспективу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.01.2026
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
министерство обороны рф (минобороны рф)
курахово
донецкая народная республика
донецк
