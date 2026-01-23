Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на севере ДНР - РИА Новости, 23.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 23.01.2026 (обновлено: 16:54 23.01.2026)
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на севере ДНР
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на севере ДНР
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на севере ДНР

Пушилин: темпы продвижения на севере ДНР после освобождения Северска увеличились

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Продвижение российских военных на севере ДНР ускорилось, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Мы видим, что ежедневно количество территорий в Донецкой Народной Республике, в том числе на севере, в том числе в направлении Славянска, в особенности после освобождения Северска, — темпы увеличились", — сказал он.

Битва за Донбасс на финальном этапе. Что значит освобождение Северска
11 декабря 2025, 18:40
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Северска 11 декабря.

Город расположен к юго-западу от Серебрянского лесничества, бои за которое продолжались с 2022 года. Его освобождение позволило армии продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.

Как отмечал президент, российские военные уверенно удерживают инициативу на всей линии боевого соприкосновения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов, Денис Пушилин, Россия, Владимир Путин, Северск
 
 
