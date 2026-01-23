Пушилин рассказал о продвижении ВС России на севере ДНР

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Продвижение российских военных на севере ДНР ускорилось, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Мы видим, что ежедневно количество территорий в Донецкой Народной Республике, в том числе на севере, в том числе в направлении Славянска, в особенности после освобождения Северска, — темпы увеличились", — сказал он.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Северска 11 декабря.
Город расположен к юго-западу от Серебрянского лесничества, бои за которое продолжались с 2022 года. Его освобождение позволило армии продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.
Как отмечал президент, российские военные уверенно удерживают инициативу на всей линии боевого соприкосновения.
