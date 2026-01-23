ПСБ обеспечит ФК "Шинник" современной спортивной ареной

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. ПСБ вместе с правительством Ярославской области прорабатывает возможность реконструкции стадиона "Шинник" или строительства нового на месте существующего стадиона, сообщает пресс-служба банка.

Одной из своих задач в новом домашнем регионе ПСБ видит содействие социально-экономическому развитию Ярославской области. С 1 апреля 2025 года банк сменил адрес юридической и налоговой регистрации с Москвы на Ярославль.

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ярославской области Михаил Евраев провели рабочее совещание, в рамках которого подвели итоги работы в 2025 году и обозначили планы сотрудничества на 2026 год.

"В прошедшем году мы проделали колоссальную работу и заложили фундамент тех преобразований, через которые ПСБ и Ярославская область будут проходить в ближайшие 5 лет. Мы продолжим усиливать наши позиции на банковском рынке региона, а также приступим к созданию комфортной рабочей среды для наших сотрудников. Нам также важно сохранить и приумножить то, чем так богат регион", – сказал Фрадков.

Он добавил, что легендарный стадион "Шинник" является важным спортивным объектом, и сейчас он вступает в новый этап более чем 70-летней жизни.

"В 2026 году мы начнем разработку концепции будущего стадиона и определимся с наиболее приоритетной моделью реализации этого проекта – путем масштабной реконструкции или строительства нового современного объекта. Стадион станет для ФК "Шинник" и его болельщиков настоящим домом и поможет в достижении новых спортивных вершин, а для всех горожан — современным, комфортным и многофункциональным общественным пространством для спорта, отдыха и массовых мероприятий", – уточнил глава ПСБ.

В свою очередь, Евраев заявил, что по итогам первого года работы банка в Ярославской области, результаты серьезные.

"Сегодня ПСБ в числе крупных налогоплательщиков региона. Его налоговые отчисления за год выросли более чем вдвое по сравнению с 2024 годом. В этом году вместе с ПСБ приступим к разработке концепции стадиона "Шинник" и определимся с оптимальной моделью ее создания – реконструкцией или строительством нового современного объекта. Продолжим реализацию и других совместных социально-значимых проектов в сфере спорта, сохранения объектов культурного наследия, развития городской среды", – отметил Евраев.