ПСБ обеспечит ФК "Шинник" современной спортивной ареной

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. ПСБ вместе с правительством Ярославской области прорабатывает возможность реконструкции стадиона "Шинник" или строительства нового на месте существующего стадиона, сообщает пресс-служба банка.
Одной из своих задач в новом домашнем регионе ПСБ видит содействие социально-экономическому развитию Ярославской области. С 1 апреля 2025 года банк сменил адрес юридической и налоговой регистрации с Москвы на Ярославль.
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Ярославской области Михаил Евраев провели рабочее совещание, в рамках которого подвели итоги работы в 2025 году и обозначили планы сотрудничества на 2026 год.
"В прошедшем году мы проделали колоссальную работу и заложили фундамент тех преобразований, через которые ПСБ и Ярославская область будут проходить в ближайшие 5 лет. Мы продолжим усиливать наши позиции на банковском рынке региона, а также приступим к созданию комфортной рабочей среды для наших сотрудников. Нам также важно сохранить и приумножить то, чем так богат регион", – сказал Фрадков.
Он добавил, что легендарный стадион "Шинник" является важным спортивным объектом, и сейчас он вступает в новый этап более чем 70-летней жизни.
"В 2026 году мы начнем разработку концепции будущего стадиона и определимся с наиболее приоритетной моделью реализации этого проекта – путем масштабной реконструкции или строительства нового современного объекта. Стадион станет для ФК "Шинник" и его болельщиков настоящим домом и поможет в достижении новых спортивных вершин, а для всех горожан — современным, комфортным и многофункциональным общественным пространством для спорта, отдыха и массовых мероприятий", – уточнил глава ПСБ.
В свою очередь, Евраев заявил, что по итогам первого года работы банка в Ярославской области, результаты серьезные.
"Сегодня ПСБ в числе крупных налогоплательщиков региона. Его налоговые отчисления за год выросли более чем вдвое по сравнению с 2024 годом. В этом году вместе с ПСБ приступим к разработке концепции стадиона "Шинник" и определимся с оптимальной моделью ее создания – реконструкцией или строительством нового современного объекта. Продолжим реализацию и других совместных социально-значимых проектов в сфере спорта, сохранения объектов культурного наследия, развития городской среды", – отметил Евраев.
Кроме того, ключевая задача ПСБ на этот и последующие годы – создание инфраструктуры для обеспечения максимально комфортных условий переезда сотрудников и членов их семей. Планируется строительство жилых и офисных помещений, а также социальных объектов – детского сада, школы, поликлиники и т.д. В настоящее время ПСБ арендует офисные помещения для сотрудников, которых релоцирует в Ярославль, а в текущем году планирует определиться с локацией для будущего собственного офиса.
