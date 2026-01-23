https://ria.ru/20260123/propazha-2069766232.html
В Красноярске еще один подросток пропал в тот же день, что и сын бизнесмена
В Красноярске еще один подросток пропал в тот же день, что и сын бизнесмена
В Красноярске еще один подросток пропал в тот же день, что и сын бизнесмена
В Красноярске 14-летняя девочка пропала в тот же день, что и сын местного бизнесмена, которого могли похитить, сообщили в региональном главке СК. РИА Новости, 23.01.2026
В Красноярске еще один подросток пропал в тот же день, что и сын бизнесмена
В Красноярске девочка пропала в тот же день, что и сын бизнесмена
МОСКВА, 23 января — РИА Новости. В Красноярске 14-летняя девочка пропала в тот же день, что и сын местного бизнесмена, которого могли похитить, сообщили в региональном главке СК.
"Пока что нет информации о том, что эти случаи связаны", — заявили в ведомстве.
По данным волонтеров, Наталья Елькина вчера днем ушла из дома по улице Волочаевская, на ней была черная куртка, черно-серые джинсы, светло-серая толстовка с капюшоном и черные угги. Описание ее внешнего вида совпадает с человеком, которого сняли камеры наблюдения рядом с сыном бизнесмена перед его исчезновением.
В прокуратуре края уточнили, что подростки не были знакомы. Девочка перед исчезновением поругалась с мамой. Она из благополучной семьи, на учете не состоит.
Утром в СК сообщили, что в Красноярске похитили Николая Каплю и потребовали с родителей выкуп в размере 350 тысяч долларов. Мальчик ушел с неизвестным накануне вечером. При этом у него дома пропали три миллиона рублей. Следователи не исключают, что школьник попал под влияние мошенников.
Также отец получил видеообращение сына с просьбой выполнить требование. Он считает, что запись могли подделать с помощью ИИ. Мужчина является бизнесменом, а мать подростка живет со старшим ребенком в Москве.
Следователи просят очевидцев помочь в розыске. Об обстоятельствах исчезновения подростков можно сообщить по телефону 8 (391) 227-06-45 или в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.