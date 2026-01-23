Рейтинг@Mail.ru
08:19 23.01.2026
Прокуратура поставила на контроль дело о похищении подростка в Красноярске
Прокуратура поставила на контроль дело о похищении подростка в Красноярске
происшествия
россия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
КРАСНОЯРСК, 23 янв – РИА Новости. Прокуратура поставила на контроль расследование дела о похищении 14-летнего подростка в Красноярске неизвестным, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
"Расследование уголовного дела о похищении подростка поставлено на контроль", - сказала собеседница агентства.
Как сообщили в ГСУ СК РФ по региону, 22 января 2026 года в следственные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении и возможном похищении его 14-летнего сына. По данному факту возбуждено уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (пункты "а", "д", "з" части 2 статьи 126 УК РФ).
По предварительной версии следствия, 22 января 2026 года в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом. Вечером этого же дня на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований, уточнили в ведомстве.
ПроисшествияРоссияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
