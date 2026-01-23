Принцесса Омана стала Почетным профессором МГУ

«

"За большой вклад в развитие российско-оманских научно-образовательных связей и плодотворное сотрудничество с Московским университетом этого почетного звания удостоена вице-президент Университета Султана Кабуса Ее Высочество Муна Бент Фахад Бен Махмуд Аль-Саид", - говорится в сообщении.