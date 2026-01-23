Принцесса Омана стала Почетным профессором МГУ

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Принцесса Омана Ее Высочество Муна Бент Фахад Бен Махмуд Аль-Саид получила звание Почетного профессора Московского университета, сообщили в пресс-службе МГУ имени М. В. Ломоносова.
«
"За большой вклад в развитие российско-оманских научно-образовательных связей и плодотворное сотрудничество с Московским университетом этого почетного звания удостоена вице-президент Университета Султана Кабуса Ее Высочество Муна Бент Фахад Бен Махмуд Аль-Саид", - говорится в сообщении.
Еще одним Почетным профессором университета стал российский предприниматель, основатель холдинга "Фармстандарт" Виктор Харитонин.
Почетный профессор Московского университета — высшая награда МГУ, которая присваивается за особые заслуги в области развития науки, образования, культуры и международного сотрудничества.
Кустурица станет почетным президентом Сербского клуба МГУ
29 октября 2025, 11:33