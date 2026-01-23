Число пострадавших после ДТП с автобусом в Приморье выросло до шести

ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Общее число госпитализированных после смертельного ДТП с туравтобусом в Приморье выросло до шести, ещё двое пассажиров госпитализированы, Общее число госпитализированных после смертельного ДТП с туравтобусом в Приморье выросло до шести, ещё двое пассажиров госпитализированы, сообщили в минздраве региона.

В четверг на трассе в районе Барабаша Хасанского района Приморья произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса и большегруза, пострадали также четыре автомобиля. В автобусе находились 14 российских туристов и пять граждан КНР . Трое россиян, в том числе водитель автобуса, погибли. По данным минздрава на утро пятницы, были госпитализированы четыре человека, трое – в тяжелом состоянии.

"По состоянию на 16.00 (9.00 мск - ред.) 23 января два пациента, которые ранее отказались от медицинской помощи, сегодня госпитализированы с жалобами на ухудшение самочувствия", - говорится в сообщении.

Одна пациентка доставлена из Надеждинского округа во Владивостокскую клиническую больницу №2 в отделение нейрохирургии, второй пациент госпитализирован в Кавалеровскую центральную райбольницу в отделение травматологии. Оба находятся в состоянии средней тяжести под контролем врачей.

Ещё одна женщина в связи с ухудшением самочувствия в пятницу была доставлена в больницу Владивостока . После медосмотра она находится под амбулаторным наблюдением в краевой столице.

На горячую линию психологической помощи за время работы обратились три человека.

В настоящее время в Хасанской центральной районной больнице продолжают лечение три человека, их состояние врачи оценивают как тяжёлое. Пациенты готовятся к транспортировке в медучреждение краевой столицы. Лечение в стационаре Владивостокской клинической больницы №2 продолжает ещё один пациент.