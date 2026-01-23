Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших после ДТП с автобусом в Приморье выросло до шести - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 23.01.2026 (обновлено: 10:15 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/primore-2069774196.html
Число пострадавших после ДТП с автобусом в Приморье выросло до шести
Число пострадавших после ДТП с автобусом в Приморье выросло до шести - РИА Новости, 23.01.2026
Число пострадавших после ДТП с автобусом в Приморье выросло до шести
Общее число госпитализированных после смертельного ДТП с туравтобусом в Приморье выросло до шести, ещё двое пассажиров госпитализированы, сообщили в минздраве... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T10:14:00+03:00
2026-01-23T10:15:00+03:00
происшествия
китай
хасанский район
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069622105_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_bd2236d0091506af33c535e86306a84d.jpg
https://ria.ru/20260122/primore-2069645344.html
https://ria.ru/20260122/primore-2069620717.html
https://ria.ru/20260122/khinshteyn-2069682103.html
китай
хасанский район
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069622105_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_bbcad70e1ad52419006a84c8b22f8674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, китай, хасанский район, владивосток
Происшествия, Китай, Хасанский район, Владивосток
Число пострадавших после ДТП с автобусом в Приморье выросло до шести

Число госпитализированных после ДТП с туравтобусом в Приморье выросло до шести

© Фото : Минздрав Приморья/TelegramНа месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Минздрав Приморья/Telegram
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - РИА Новости. Общее число госпитализированных после смертельного ДТП с туравтобусом в Приморье выросло до шести, ещё двое пассажиров госпитализированы, сообщили в минздраве региона.
В четверг на трассе в районе Барабаша Хасанского района Приморья произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса и большегруза, пострадали также четыре автомобиля. В автобусе находились 14 российских туристов и пять граждан КНР. Трое россиян, в том числе водитель автобуса, погибли. По данным минздрава на утро пятницы, были госпитализированы четыре человека, трое – в тяжелом состоянии.
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Граждане Китая не пострадали в ДТП с автобусом в Приморье
Вчера, 17:00
"По состоянию на 16.00 (9.00 мск - ред.) 23 января два пациента, которые ранее отказались от медицинской помощи, сегодня госпитализированы с жалобами на ухудшение самочувствия", - говорится в сообщении.
Одна пациентка доставлена из Надеждинского округа во Владивостокскую клиническую больницу №2 в отделение нейрохирургии, второй пациент госпитализирован в Кавалеровскую центральную райбольницу в отделение травматологии. Оба находятся в состоянии средней тяжести под контролем врачей.
Ещё одна женщина в связи с ухудшением самочувствия в пятницу была доставлена в больницу Владивостока. После медосмотра она находится под амбулаторным наблюдением в краевой столице.
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Приморье ДТП с туристическим автобусом спровоцировало еще ряд аварий
Вчера, 16:03
На горячую линию психологической помощи за время работы обратились три человека.
В настоящее время в Хасанской центральной районной больнице продолжают лечение три человека, их состояние врачи оценивают как тяжёлое. Пациенты готовятся к транспортировке в медучреждение краевой столицы. Лечение в стационаре Владивостокской клинической больницы №2 продолжает ещё один пациент.
В администрации Хасанского округа РИА Новости ранее сообщали, что водитель длинномера двигался со стороны Раздольного, на повороте прицеп занесло, и он врезался в автобус, который шел из Китая. За рулем пустого автовоза был китайский водитель, его стаж – шесть лет. Он заключен под стражу. На момент происшествия водитель был трезв.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
У Хинштейна после ДТП выявили перелом бедренной кости
Вчера, 19:18
 
ПроисшествияКитайХасанский районВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала