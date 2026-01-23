Суд арестовал водителя грузовика, врезавшегося в автобус в Приморье

"В Приморье арестован водитель, управлявший грузовым автомобилем, столкнувшимся с пассажирским автобусом… С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток", - говорится в сообщении.

По данным минздрава на утро пятницы, пострадавших – пятеро, трое из них в тяжелом состоянии, один отпущен на амбулаторное лечение. Ранее в администрации Хасанского округа РИА Новости сообщали, что среди пострадавших граждан КНР нет.