Суд арестовал водителя грузовика, врезавшегося в автобус в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 янв – РИА Новости. Суд в Приморье заключил под стражу водителя грузовика, столкнувшегося с туристическим автобусом в Хасанском округе, где погибли три человека, сообщает региональная прокуратура.
"В Приморье арестован водитель, управлявший грузовым автомобилем, столкнувшимся с пассажирским автобусом… С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток", - говорится в сообщении.
В четверг на трассе в районе Барабаша Хасанского района Приморья произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса и большегруза, в которое попали еще 4 автомобиля. Возбуждены дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении ПДД, повлекшем гибель людей.
В администрации Хасанского округа РИА Новости сообщили, что водитель длинномера двигался со стороны Раздольного, на повороте прицеп занесло - и он врезался в автобус, который шел из Китая. В нем находились 14 российских туристов и 5 граждан КНР. Трое россиян, в том числе водитель автобуса, погибли. За рулем пустого автовоза марки FAW Jiefang был китайский водитель, его стаж – 6 лет. Он задержан. На момент происшествия водитель был трезв.
По данным минздрава на утро пятницы, пострадавших – пятеро, трое из них в тяжелом состоянии, один отпущен на амбулаторное лечение. Ранее в администрации Хасанского округа РИА Новости сообщали, что среди пострадавших граждан КНР нет.