В Приангарье две девочки врезались в автомобиль, катаясь на тюбах с горы
Две сестры трех и шести лет в Иркутской области врезались в машину и получили травмы, катаясь на тюбах с горы возле дороги, сообщило ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T11:58:00+03:00
2026-01-23T11:58:00+03:00
2026-01-23T12:04:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
toyota corolla
оса
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069807236_0:96:576:420_1920x0_80_0_0_a9b3e07b8e24f83d91071e1a721e3dc0.jpg
оса
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069807236_0:19:576:451_1920x0_80_0_0_d0dfc1b8941d06f2548b3d061650d14a.jpg
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Toyota Corolla, Оса , Иркутская область
