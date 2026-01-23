Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье две девочки врезались в автомобиль, катаясь на тюбах с горы
11:58 23.01.2026
В Приангарье две девочки врезались в автомобиль, катаясь на тюбах с горы
В Приангарье две девочки врезались в автомобиль, катаясь на тюбах с горы - РИА Новости, 23.01.2026
В Приангарье две девочки врезались в автомобиль, катаясь на тюбах с горы
Две сестры трех и шести лет в Иркутской области врезались в машину и получили травмы, катаясь на тюбах с горы возле дороги, сообщило ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 23.01.2026
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), toyota corolla, оса , иркутская область
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Toyota Corolla, Оса , Иркутская область
В Приангарье две девочки врезались в автомобиль, катаясь на тюбах с горы

В Приангарье две девочки врезались в авто, катаясь на тюбах рядом с дорогой

Место происшествия, где две девочки врезались в автомобиль, катаясь на тюбах рядом с дорогой вблизи деревни Енисей в Приангарье
Место происшествия, где две девочки врезались в автомобиль, катаясь на тюбах рядом с дорогой вблизи деревни Енисей в Приангарье - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : МВД38/Telegram
Место происшествия, где две девочки врезались в автомобиль, катаясь на тюбах рядом с дорогой вблизи деревни Енисей в Приангарье
ИРКУТСК, 23 янв - РИА Новости. Две сестры трех и шести лет в Иркутской области врезались в машину и получили травмы, катаясь на тюбах с горы возле дороги, сообщило ГУМВД РФ по региону.
Вблизи деревни Енисей дети в сопровождении родственника катались с уклона, выходящего на автомобильную дорогу.
"Скатываясь вниз на двух тюбах, развлечение закончилось столкновением с автомобилем Toyota Corolla. В результате происшествия девочки 3 и 6 лет получили различные травмы", - говорится в сообщении.
Водитель Toyota Corolla на видео, снятом после происшествия сотрудниками МВД, рассказал, что дети врезались в его машину на большой скорости. Он отвез их в райцентр Оса на станцию скорой помощи.
