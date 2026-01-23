Прокуратура Москвы составила портрет типичного столичного преступника

В ведомстве отметили, что к уголовной ответственности в 2025 году привлекли свыше 25 тысяч мужчин, что составляет более 81% от числа всех преступников, женщины совершили более 5 тысяч преступлений. Кроме того, как рассказали в надзорном органе, у большинства людей, совершивших преступления, не было постоянного дохода.