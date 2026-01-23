Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Москвы составила портрет типичного столичного преступника - РИА Новости, 23.01.2026
13:20 23.01.2026
Прокуратура Москвы составила портрет типичного столичного преступника
Большинство преступлений в Москве за 2025 год совершили мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, со средним образованием, преимущественно без постоянного источника... РИА Новости, 23.01.2026
Прокуратура Москвы составила портрет типичного столичного преступника

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Большинство преступлений в Москве за 2025 год совершили мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, со средним образованием, преимущественно без постоянного источника дохода и не проживающие в городе, сообщает столичная прокуратура.
"Портрет преступника на основании статистических данных по всем составам за 2025 год. За 2025 год выявлено свыше 31 тысячи лиц, совершивших преступления на территории города Москвы. Из них более половины (57%) не жители столицы (18,1 тысячи). Преступления совершали преимущественно лица в возрасте от 30 до 49 лет – 16 996 (53,2%)", - говорится в сообщении в канале ведомства в Max.
В ведомстве отметили, что к уголовной ответственности в 2025 году привлекли свыше 25 тысяч мужчин, что составляет более 81% от числа всех преступников, женщины совершили более 5 тысяч преступлений. Кроме того, как рассказали в надзорном органе, у большинства людей, совершивших преступления, не было постоянного дохода.
Как рассказали в ведомстве, у 68% преступников было среднее (общее и профессиональное) образование, у 8,3 тысячи человек (26,1%), совершивших преступления было высшее образование.
Также, как отметили в ведомстве, на 20% снизилось число преступлений, совершенных пьяными людьми, - до 3,3 тысячи случаев.
