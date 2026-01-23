https://ria.ru/20260123/prestupniki-2069849869.html
Прокуратура Москвы составила портрет типичного столичного преступника
Прокуратура Москвы составила портрет типичного столичного преступника - РИА Новости, 23.01.2026
Прокуратура Москвы составила портрет типичного столичного преступника
Большинство преступлений в Москве за 2025 год совершили мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, со средним образованием, преимущественно без постоянного источника...
Прокуратура Москвы составила портрет типичного столичного преступника
Прокуратура Москвы составила портрет типичного столичного преступника за 2025 г
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Большинство преступлений в Москве за 2025 год совершили мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, со средним образованием, преимущественно без постоянного источника дохода и не проживающие в городе, сообщает
столичная прокуратура.
"Портрет преступника на основании статистических данных по всем составам за 2025 год. За 2025 год выявлено свыше 31 тысячи лиц, совершивших преступления на территории города Москвы
. Из них более половины (57%) не жители столицы (18,1 тысячи). Преступления совершали преимущественно лица в возрасте от 30 до 49 лет – 16 996 (53,2%)", - говорится в сообщении в канале ведомства в Max
.
В ведомстве отметили, что к уголовной ответственности в 2025 году привлекли свыше 25 тысяч мужчин, что составляет более 81% от числа всех преступников, женщины совершили более 5 тысяч преступлений. Кроме того, как рассказали в надзорном органе, у большинства людей, совершивших преступления, не было постоянного дохода.
Как рассказали в ведомстве, у 68% преступников было среднее (общее и профессиональное) образование, у 8,3 тысячи человек (26,1%), совершивших преступления было высшее образование.
Также, как отметили в ведомстве, на 20% снизилось число преступлений, совершенных пьяными людьми, - до 3,3 тысячи случаев.