Рейтинг@Mail.ru
Стармер ответил на слова Трампа о бездействии союзников в Афганистане - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/premer-2069979858.html
Стармер ответил на слова Трампа о бездействии союзников в Афганистане
Стармер ответил на слова Трампа о бездействии союзников в Афганистане - РИА Новости, 23.01.2026
Стармер ответил на слова Трампа о бездействии союзников в Афганистане
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал оскорблением слова президента США Дональда Трампа о том, что союзники Штатов отсиживались в тылу в... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T20:34:00+03:00
2026-01-23T20:34:00+03:00
в мире
сша
великобритания
афганистан
дональд трамп
кир стармер
джон хили
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957559489_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_942e0cf3a1784eea5d745f47eb74ea8c.jpg
https://ria.ru/20260118/britaniya-2068659992.html
https://ria.ru/20260120/sovet-2069155417.html
сша
великобритания
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957559489_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_f3444cdf1b523701f66f6c052d52176b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, афганистан, дональд трамп, кир стармер, джон хили, нато
В мире, США, Великобритания, Афганистан, Дональд Трамп, Кир Стармер, Джон Хили, НАТО
Стармер ответил на слова Трампа о бездействии союзников в Афганистане

Стармер назвал слова Трампа о бездействии союзников в Афганистане оскорблением

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал оскорблением слова президента США Дональда Трампа о том, что союзники Штатов отсиживались в тылу в Афганистане, и предложил американскому лидеру извиниться.
В четверг Трамп в интервью Fox News заявил, что не уверен, что страны НАТО поддержат США в случае необходимости, и что Штаты никогда по-настоящему не просили помощи у союзников. Он также заявил, что в Афганистане союзники находись вдали от линии фронта несмотря на то, что направили туда войска. Слова Трампа возмутили британских военных, политиков и общественность.
Дональд Трамп и Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Стармер в переговорах с Трампом назвал введение пошлин неверным шагом
18 января, 22:40
"Я считаю высказывания президента Трампа оскорбительными и, откровенно говоря, ужасающими, и я не удивлен, что они причинили такую боль близким убитых и раненых", - заявил Стармер, слова которого приводит агентство Press Association.
Премьер предложил Трампу извиниться перед семьями британских ветеранов Афганистана и отметил, что в ходе конфликта многие из них получили тяжелые ранения.
При этом Стармер выступил в защиту тесных отношений Великобритании с США.
"У нас очень тесные отношения с США, и это важно для нашей безопасности, для нашей обороны и нашей разведки, и очень важно, чтобы мы поддерживали эти отношения. Но именно благодаря этим отношениям мы сражались бок о бок с американцами за наши ценности в Афганистане", - добавил он.
Ранее заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс назвал слова Трампа "совершенно нелепыми". Британский министр обороны Джон Хили, в свою очередь, заявил, что пятая статья НАТО была приведена в действие только один раз. Это произошло после терактов 9 сентября 2001 года.
Слова Трампа также осудили ряд британских политиков из разных партий. Так, лидер либеральных демократов Эд Дэйви задался вопросом: "Как он смеет подвергать сомнению их жертву?", а лидер консерваторов Кеми Баденок заявила, что американский лидер "несет откровенную чушь".
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Стармер планирует отказаться от участия в Совете мира, пишет FT
20 января, 20:40
 
В миреСШАВеликобританияАфганистанДональд ТрампКир СтармерДжон ХилиНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала