Стармер ответил на слова Трампа о бездействии союзников в Афганистане

ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал оскорблением слова президента США Дональда Трампа о том, что союзники Штатов отсиживались в тылу в Афганистане, и предложил американскому лидеру извиниться.
В четверг Трамп в интервью Fox News заявил, что не уверен, что страны НАТО поддержат США в случае необходимости, и что Штаты никогда по-настоящему не просили помощи у союзников. Он также заявил, что в Афганистане союзники находись вдали от линии фронта несмотря на то, что направили туда войска. Слова Трампа возмутили британских военных, политиков и общественность.
"Я считаю высказывания президента Трампа оскорбительными и, откровенно говоря, ужасающими, и я не удивлен, что они причинили такую боль близким убитых и раненых", - заявил Стармер, слова которого приводит агентство Press Association.
Премьер предложил Трампу извиниться перед семьями британских ветеранов Афганистана и отметил, что в ходе конфликта многие из них получили тяжелые ранения.
При этом Стармер выступил в защиту тесных отношений Великобритании с США.
"У нас очень тесные отношения с США, и это важно для нашей безопасности, для нашей обороны и нашей разведки, и очень важно, чтобы мы поддерживали эти отношения. Но именно благодаря этим отношениям мы сражались бок о бок с американцами за наши ценности в Афганистане", - добавил он.
Ранее заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс назвал слова Трампа "совершенно нелепыми". Британский министр обороны Джон Хили, в свою очередь, заявил, что пятая статья НАТО была приведена в действие только один раз. Это произошло после терактов 9 сентября 2001 года.
Слова Трампа также осудили ряд британских политиков из разных партий. Так, лидер либеральных демократов Эд Дэйви задался вопросом: "Как он смеет подвергать сомнению их жертву?", а лидер консерваторов Кеми Баденок заявила, что американский лидер "несет откровенную чушь".
