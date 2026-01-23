Правительство расширило перечень ПП для въезда по единой электронной визе

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Аэропорт Кызыла стал 107-м пограничным пунктом, где при въезде в Россию иностранные граждане смогут использовать единую электронную визу, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
"В России появился еще один погранпункт, где при въезде в страну иностранцы смогут использовать единую электронную визу. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Решение США по визам напоминает железный занавес, считает юрист
20 января, 04:26
"Речь идет о воздушном пункте пропуска, расположенном в аэропорту Кызыла - столицы Республики Тыва. Он стал 107-м пограничным пунктом, где можно использовать электронную визу", - добавили в кабмине.
Возможность оформления единых электронных виз была запущена в России 1 августа 2023 года для граждан 64 государств. Срок действия единой электронной визы составляет 120 суток, а срок пребывания по ней в России - 30 суток. Она может быть оформлена для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.
"Для получения единой электронной визы не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Срок оформления займет не более четырех дней. Детям до шести лет визу оформят бесплатно", - напомнили в кабмине.
"Безвиз" имеет шансы стать словом года в туризме и в 2026 году
21 января, 16:43