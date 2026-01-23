Правительство расширило перечень ПП для въезда по единой электронной визе

Возможность оформления единых электронных виз была запущена в России 1 августа 2023 года для граждан 64 государств. Срок действия единой электронной визы составляет 120 суток, а срок пребывания по ней в России - 30 суток. Она может быть оформлена для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.