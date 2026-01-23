Рейтинг@Mail.ru
10:09 23.01.2026
Правительство расширило перечень ПП для въезда по единой электронной визе
Правительство расширило перечень ПП для въезда по единой электронной визе
Аэропорт Кызыла стал 107-м пограничным пунктом, где при въезде в Россию иностранные граждане смогут использовать единую электронную визу, сообщила в пятницу... РИА Новости, 23.01.2026
россия, кызыл, республика тыва, михаил мишустин
Россия, Кызыл, Республика Тыва, Михаил Мишустин
Аэропорт Кызыла стал 107-м погранпунктом, где можно въезжать по электронной визе

Аэропорт Кызыла стал 107-м погранпунктом, где можно въезжать по электронной визе

Паспорт и посадочные талоны
Паспорт и посадочные талоны - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© iStock.com / FreshSplash
Паспорт и посадочные талоны. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Аэропорт Кызыла стал 107-м пограничным пунктом, где при въезде в Россию иностранные граждане смогут использовать единую электронную визу, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
России появился еще один погранпункт, где при въезде в страну иностранцы смогут использовать единую электронную визу. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
"Речь идет о воздушном пункте пропуска, расположенном в аэропорту Кызыла - столицы Республики Тыва. Он стал 107-м пограничным пунктом, где можно использовать электронную визу", - добавили в кабмине.
Возможность оформления единых электронных виз была запущена в России 1 августа 2023 года для граждан 64 государств. Срок действия единой электронной визы составляет 120 суток, а срок пребывания по ней в России - 30 суток. Она может быть оформлена для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.
"Для получения единой электронной визы не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Срок оформления займет не более четырех дней. Детям до шести лет визу оформят бесплатно", - напомнили в кабмине.
РоссияКызылРеспублика ТываМихаил Мишустин
 
 
