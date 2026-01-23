https://ria.ru/20260123/pozhar-2069988251.html
В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелась машина
В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелась машина - РИА Новости, 23.01.2026
В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелась машина
Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 23.01.2026
москва
происшествия
москва
2026
москва, происшествия
В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелась машина
Дептранс: автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве