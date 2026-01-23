Рейтинг@Mail.ru
В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелась машина
21:43 23.01.2026
В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелась машина
Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 23.01.2026
2026
москва, происшествия
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщил столичный департамент транспорта.
"В Северо-Западном тоннеле произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области затруднено на 5,3 километра", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Самаре два человека пострадали в ДТП с скорой помощью
