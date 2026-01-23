https://ria.ru/20260123/pozhar-2069748092.html
В Пензе после атаки БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе
В Пензе после налета дронов вспыхнул пожар на нефтебазе, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 23.01.2026
