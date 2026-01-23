Рейтинг@Mail.ru
В Пензе после атаки БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:51 23.01.2026 (обновлено: 09:30 23.01.2026)
В Пензе после атаки БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе
В Пензе после атаки БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе - РИА Новости, 23.01.2026
В Пензе после атаки БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе
В Пензе после налета дронов вспыхнул пожар на нефтебазе, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 23.01.2026
В Пензе после атаки БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе

В Пензе после атаки БПЛА началось возгорание на нефтебазе

Губернатор Пензы Олег Мельниченко на месте происшествия
Губернатор Пензы Олег Мельниченко на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Мельниченко/Telegram
Губернатор Пензы Олег Мельниченко на месте происшествия
САРАТОВ, 23 янв — РИА Новости. В Пензе после налета дронов вспыхнул пожар на нефтебазе, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Около четырех часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", — написал он в MAX.

Позднее глава региона уточнил, что средства ПВО сбили четыре беспилотника, обломки одного упали на территорию нефтебазы.
На месте работают пожарные расчеты: 46 сотрудников и 14 единиц техники.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
