Посольство России отметило лицемерие властей Австралии в поддержке Киева

ДЖАКАРТА, 23 янв — РИА Новости. Посольство РФ в Австралии отметило лицемерие властей страны в поддержке Киева, напомнив им об атаках киевского режима на российскую гражданскую инфраструктуру.
"Австралийское правительство объявило о новом взносе в Фонд поддержки энергетики Украины. При этом оно продолжает безосновательно обвинять Россию в "систематических ударах по гражданским районам и критически важной энергетической инфраструктуре" на Украине, полностью игнорируя атаки киевского неонацистского режима на гражданскую инфраструктуру в нашей стране", - написало посольство РФ в Австралии в Telegram-канале.
Дипмиссия напомнила, что украинские удары по местным энергетическим объектам в ночь на 9 января привели к самому масштабному отключению электроэнергии в Белгородской области, оставив людей без света и отопления.
"За последнюю неделю в результате украинских обстрелов и атак беспилотников пострадали 78 мирных жителей, 14 человек погибли. Вот что поддерживает Австралия. Российская сторона отвечает на эти террористические атаки действиями, направленными на снижение военного потенциала киевского режима", - отметили в посольстве.