ДЖАКАРТА, 23 янв — РИА Новости. Посольство РФ в Австралии отметило лицемерие властей страны в поддержке Киева, напомнив им об атаках киевского режима на российскую гражданскую инфраструктуру.

"За последнюю неделю в результате украинских обстрелов и атак беспилотников пострадали 78 мирных жителей, 14 человек погибли. Вот что поддерживает Австралия. Российская сторона отвечает на эти террористические атаки действиями, направленными на снижение военного потенциала киевского режима", - отметили в посольстве.