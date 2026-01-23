Рейтинг@Mail.ru
Посольство России отметило лицемерие властей Австралии в поддержке Киева
10:17 23.01.2026 (обновлено: 10:56 23.01.2026)
Посольство России отметило лицемерие властей Австралии в поддержке Киева
Посольство России отметило лицемерие властей Австралии в поддержке Киева
Посольство РФ в Австралии отметило лицемерие властей страны в поддержке Киева, напомнив им об атаках киевского режима на российскую гражданскую инфраструктуру.
2026
Посольство России отметило лицемерие властей Австралии в поддержке Киева

Государственный флаг Австралии у здания министерства иностранных дел РФ
Государственный флаг Австралии у здания министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 23 янв — РИА Новости. Посольство РФ в Австралии отметило лицемерие властей страны в поддержке Киева, напомнив им об атаках киевского режима на российскую гражданскую инфраструктуру.
Власти Австралии объявили, что решил предоставить Украине дополнительные 10 миллионов австралийских долларов (7 миллионов долларов США), чтобы "помочь сохранить освещение" и "отопление в домах".
"Австралийское правительство объявило о новом взносе в Фонд поддержки энергетики Украины. При этом оно продолжает безосновательно обвинять Россию в "систематических ударах по гражданским районам и критически важной энергетической инфраструктуре" на Украине, полностью игнорируя атаки киевского неонацистского режима на гражданскую инфраструктуру в нашей стране", - написало посольство РФ в Австралии в Telegram-канале.
Дипмиссия напомнила, что украинские удары по местным энергетическим объектам в ночь на 9 января привели к самому масштабному отключению электроэнергии в Белгородской области, оставив людей без света и отопления.
"За последнюю неделю в результате украинских обстрелов и атак беспилотников пострадали 78 мирных жителей, 14 человек погибли. Вот что поддерживает Австралия. Российская сторона отвечает на эти террористические атаки действиями, направленными на снижение военного потенциала киевского режима", - отметили в посольстве.
