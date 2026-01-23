Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал, как Британия отреагировала на создание Совета мира - РИА Новости, 23.01.2026
20:59 23.01.2026
Посол рассказал, как Британия отреагировала на создание Совета мира
в мире, лондон, сша, россия, дональд трамп, андрей келин
В мире, Лондон, США, Россия, Дональд Трамп, Андрей Келин
Посол рассказал, как Британия отреагировала на создание Совета мира

Посол Келин: Совет мира Трампа вызвал сильное раздражение у Британии

© Фото : Посольство России в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Посольство России в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Создание "Совета мира" по инициативе президента США Дональда Трампа вызвало большое раздражение среди властей Британии, поскольку они почувствовали наступление нового миропорядка, считает посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Идея создания "Совета мира" вызвала здесь сильное раздражение. (Премьер Британии Кир) Стармер фактически отказался в ней участвовать. Видимо, почувствовали, что начинает формироваться новый миропорядок, основанный не на привычных Западу и, в частности, Лондону правилах, а на совсем других", - сказал он в интервью каналу "Россия 24".
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств. В четверг 18 стран подписали устав "Совета мира" по Газе в швейцарском Давосе.
Подписание устава Совета мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп и представители стран-участниц подписали устав Совета мира
В миреЛондонСШАРоссияДональд ТрампАндрей Келин
 
 
