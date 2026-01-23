Опрос показал отношение поляков к правительству Туска

ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Лишь треть жителей Польши поддерживают правительство своей страны, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической лабораторией Лишь треть жителей Польши поддерживают правительство своей страны, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической лабораторией CBOS

По данным опроса, правительство поддерживают 33% респондентов. В свою очередь негативный ответ на соответствующий вопрос дали 42% опрошенных.

При этом 22% участников исследования заявили о безразличии к действующему кабинету министров. Не имеют определенного мнения по данному вопросу 3% респондентов.

Что касается конкретно премьер-министра Польши Дональда Туска , то удовлетворение тем, что именно он руководит правительством, выразили 36% опрошенных. О недовольстве премьер-министром заявили 53% респондентов.

Не смогли оценить Туска по результатам опроса 11% его участников.