Опрос показал отношение поляков к правительству Туска

ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Лишь треть жителей Польши поддерживают правительство своей страны, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической лабораторией CBOS.
По данным опроса, правительство поддерживают 33% респондентов. В свою очередь негативный ответ на соответствующий вопрос дали 42% опрошенных.
При этом 22% участников исследования заявили о безразличии к действующему кабинету министров. Не имеют определенного мнения по данному вопросу 3% респондентов.
Что касается конкретно премьер-министра Польши Дональда Туска, то удовлетворение тем, что именно он руководит правительством, выразили 36% опрошенных. О недовольстве премьер-министром заявили 53% респондентов.
Не смогли оценить Туска по результатам опроса 11% его участников.
Исследование было проведено с 8 по 20 января на выборке из 938 человек. Данные о погрешности не приводятся.