Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение поляков к правительству Туска - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/polsha-2069910854.html
Опрос показал отношение поляков к правительству Туска
Опрос показал отношение поляков к правительству Туска - РИА Новости, 23.01.2026
Опрос показал отношение поляков к правительству Туска
Лишь треть жителей Польши поддерживают правительство своей страны, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической лабораторией CBOS. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:32:00+03:00
2026-01-23T16:32:00+03:00
в мире
польша
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040878185_0:0:2412:1357_1920x0_80_0_0_505808aba52aaf25251e78ddb324e713.jpg
https://ria.ru/20260123/bolshinstvo-2069782017.html
https://ria.ru/20260118/ssha-2068636793.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040878185_268:0:2412:1608_1920x0_80_0_0_bbe0e57be07a809c78f564d049291f76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, дональд туск
В мире, Польша, Дональд Туск
Опрос показал отношение поляков к правительству Туска

CBOS: лишь треть поляков поддерживают правительство Туска

© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of PolandПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of Poland
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Лишь треть жителей Польши поддерживают правительство своей страны, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической лабораторией CBOS.
По данным опроса, правительство поддерживают 33% респондентов. В свою очередь негативный ответ на соответствующий вопрос дали 42% опрошенных.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос
Вчера, 10:42
При этом 22% участников исследования заявили о безразличии к действующему кабинету министров. Не имеют определенного мнения по данному вопросу 3% респондентов.
Что касается конкретно премьер-министра Польши Дональда Туска, то удовлетворение тем, что именно он руководит правительством, выразили 36% опрошенных. О недовольстве премьер-министром заявили 53% респондентов.
Не смогли оценить Туска по результатам опроса 11% его участников.
Исследование было проведено с 8 по 20 января на выборке из 938 человек. Данные о погрешности не приводятся.
Флаг на здании посольства США в Братиславе, Словакия - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Опрос показал отношение американцев к попыткам США захватить Гренландию
18 января, 18:38
 
В миреПольшаДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала