Проект об амнистии польских наемников в ВСУ внесут в сейм, сообщил источник

ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Законопроект об амнистии наемников из Польши, незаконно воевавших в рядах ВСУ, внесут на ближайшее заседание сейма республики, сообщил РИА Новости один из депутатов.

В настоящее время для поступления на службу в армию другого государства гражданин Польши должен получить разрешение компетентных органов своей страны. Нарушение этого правила чревато лишением свободы на срок до пяти лет.

"Комиссия по обороне практически завершила работу над законопроектом, который получил положительную оценку. Теперь он будет внесен в повестку дня ближайшей сессии", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в соответствии с законопроектом, граждане Польши, бывшие наемниками на Украине , "прощаются", а их поступок "забывается".

Депутат не сомневается, что закон, инициированный правящей коалицией Польши, будет принят и поддержан, в том числе оппозицией. "Никто сейчас в сейме не сможет высказаться в пользу того, чтобы наказать наемника. Это поставит крест на его политической карьере", - сказал он.

При этом собеседник агентства высказал опасения по поводу того, что законодатели не знают, сколько человек подпадут под действие нового закона.

"В обосновании говорится о нескольких сотнях человек, но на самом деле никто не знает, сколько их есть и сколько еще будет", - сказал он.

Точное число воюющих на Украине польских наемников неизвестно. В марте прошлого года Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников, включая 2960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 наемников, больше всего - именно поляков (1497). Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.