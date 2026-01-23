https://ria.ru/20260123/politik-2069838011.html
Французский политик обвинил Зеленского в попытке вмешаться в дела Европы
Французский политик обвинил Зеленского в попытке вмешаться в дела Европы - РИА Новости, 23.01.2026
Французский политик обвинил Зеленского в попытке вмешаться в дела Европы
Владимир Зеленский своей критикой в адрес Европы пытается вмешаться во внутренние дела стран на континенте и заставить их отказаться от своего суверенитета,... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T13:06:00+03:00
2026-01-23T13:06:00+03:00
2026-01-23T13:06:00+03:00
в мире
европа
украина
давос
владимир зеленский
флориан филиппо
патриот
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c565d6d47d353ad1bb82388e066ceed6.jpg
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069836868.html
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069822361.html
европа
украина
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d512139798950153120dacf8df43426.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, украина, давос, владимир зеленский, флориан филиппо, патриот, мирный план сша по украине
В мире, Европа, Украина, Давос, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Патриот, Мирный план США по Украине
Французский политик обвинил Зеленского в попытке вмешаться в дела Европы
Филиппо: Зеленский пытается критикой заставить Европу отказаться от суверенитета