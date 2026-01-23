Рейтинг@Mail.ru
Французский политик обвинил Зеленского в попытке вмешаться в дела Европы - РИА Новости, 23.01.2026
13:06 23.01.2026
Французский политик обвинил Зеленского в попытке вмешаться в дела Европы
Французский политик обвинил Зеленского в попытке вмешаться в дела Европы
в мире
европа
украина
давос
владимир зеленский
флориан филиппо
патриот
мирный план сша по украине
европа
украина
давос
в мире, европа, украина, давос, владимир зеленский, флориан филиппо, патриот, мирный план сша по украине
В мире, Европа, Украина, Давос, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Патриот, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский своей критикой в адрес Европы пытается вмешаться во внутренние дела стран на континенте и заставить их отказаться от своего суверенитета, заявил в пятницу лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
В четверг Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил её критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Во Франции набросились на Зеленского из-за наглого заявления
13:03
"Зеленский хочет вмешаться в наши внутренние дела и заставить нас отказаться от суверенитета наших стран!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Политик назвал выступление Зеленского "приступом безумия", отметив, что даже "еврофанатики" были ошеломлены его крайней жестокостью и непристойностью.
В связи с этим лидер "Патриотов" признал прекратить выделять Киеву финансовую помощь и поставлять оружие, а также не отправлять на Украину французских военных.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Зеленский захотел сделать отступающие ВСУ основой объединенных сил Европы
12:20
 
